Кто из россиян получит прибавку к пенсии в июле

Кроме того, пенсионеры, прекратившие трудовую деятельность, также могут рассчитывать на увеличение выплат: при перерасчете будут восстановлены все пропущенные за годы работы индексации. При этом обращаться в Социальный фонд для данных категорий пенсионеров не требуется — перерасчет производится в автоматическом режиме.