Кто из россиян получит прибавку к пенсии в июле

Выплаты увеличатся для пенсионеров, которым в июне исполнилось 80 лет, и для лиц, впервые получивших I группу инвалидности. «Двойной размер фиксированной части пенсии, составляющий 19 169,38 рублей вместо 9 584,69 рублей, получат граждане, которым в мае исполнилось 80 лет, и те, кому впервые установлена I группа инвалидности», — сказала Иванова-Швец. Ее слова передает РИА Новости.
Кроме того, пенсионеры, прекратившие трудовую деятельность, также могут рассчитывать на увеличение выплат: при перерасчете будут восстановлены все пропущенные за годы работы индексации. При этом обращаться в Социальный фонд для данных категорий пенсионеров не требуется — перерасчет производится в автоматическом режиме.
Эксперт отметила, что повышение выплат также предусмотрено для граждан, у которых появились иждивенцы, и для тех, кто документально подтвердил наличие 30-летнего трудового стажа в сельской местности. Для перерасчета пенсии этим категориям граждан необходимо будет подать соответствующее заявление в Социальный фонд.