ДНК проверка вскрыла скрытый состав колбасы двух производителей

Россельхознадзор аннулировал декларации на колбасную продукцию двух предприятий Калининградской области после проверки состава. В продукции нашли компоненты, которые не были указаны на маркировке.
Как сообщили в ведомстве, специалисты проверили колбасу «Краковская» производства СПК «Коляда» и сервелат «Люблинский» компании «Фабрика “Люблинские продукты”». Образцы отправили в лабораторию для исследований.
В колбасе СПК «Коляда» обнаружили ДНК курицы. В сервелате второго производителя нашли ДНК курицы и крупного рогатого скота. Эти ингредиенты не были указаны в составе продукции.
В Россельхознадзоре заявили, что производители предоставили недостоверные сведения о сырье. Компаниям направили предостережения, а декларации на выпуск указанных видов колбасы были аннулированы.
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