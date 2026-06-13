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ДНК проверка вскрыла скрытый состав колбасы двух производителей

Россельхознадзор аннулировал декларации на колбасную продукцию двух предприятий Калининградской области после проверки состава.

Россельхознадзор аннулировал декларации на колбасную продукцию двух предприятий Калининградской области после проверки состава. В продукции нашли компоненты, которые не были указаны на маркировке.

Как сообщили в ведомстве, специалисты проверили колбасу «Краковская» производства СПК «Коляда» и сервелат «Люблинский» компании «Фабрика “Люблинские продукты”». Образцы отправили в лабораторию для исследований.

В колбасе СПК «Коляда» обнаружили ДНК курицы. В сервелате второго производителя нашли ДНК курицы и крупного рогатого скота. Эти ингредиенты не были указаны в составе продукции.

В Россельхознадзоре заявили, что производители предоставили недостоверные сведения о сырье. Компаниям направили предостережения, а декларации на выпуск указанных видов колбасы были аннулированы.

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