Нацбанк сохранил курс доллара и курс евро на 13 июня

Национальным банком установлен валютные курсы на 13 июня, субботу. В частности, на выходные курс евро, курс доллара и курс российского рубля были сохранены.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На субботу, 13 июня, Национальный банк установил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,7716 белорусского рубля, 1 евро — 3,1968 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,8393 белорусского рубля.
Относительно курсов валют, установленных в пятницу, 12 июня, курс доллара, курс евро и курс российского рубля остались такими же и в субботу, 13 июня.
Еще мы писали, что сборка автомобилей Citroen началась в Беларуси, и вот какие на них цены.