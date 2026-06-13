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Нацбанк сохранил курс доллара и курс евро на 13 июня

Нацбанк Беларуси определил курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 13 июня, субботу.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банком установлен валютные курсы на 13 июня, субботу. В частности, на выходные курс евро, курс доллара и курс российского рубля были сохранены.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

На субботу, 13 июня, Национальный банк установил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,7716 белорусского рубля, 1 евро — 3,1968 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,8393 белорусского рубля.

Относительно курсов валют, установленных в пятницу, 12 июня, курс доллара, курс евро и курс российского рубля остались такими же и в субботу, 13 июня.

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