В Башкирии завершили ремонт важного участка трассы М-5 в Чишминском районе

«Она проходит по территории Альшеевского, Давлекановского, Миякинского и Чишминского районов и обеспечивает выезд на федеральную трассу М-5 “Урал”. Кроме того, это туристическое направление, благодаря которому можно добраться до гор Сусактау, Сатыртау, Ярыштау, а также до самого крупного озера Башкортостана — Аслыкуля, на котором любят отдыхать жители и гости республики», — рассказала руководитель ведомства.