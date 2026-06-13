СБЕР продает банковский офис в центре Минска

Это не первый случай за последние годы, когда Сбер Банк предлагает купить свои офисы. Например, весной нынешнего года на торги было выставлено другое здание в Минске — на улице Уральской. Стартовая цена была почти 4,4 млн рублей. Лот был продан за более чем 5 млн.