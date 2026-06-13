СБЕР продает банковский офис в центре Минска

Площадь здания — около 490 квадратных метров, а расположено оно на улице Кальварийской недалеко от входов станций метро «Фрунзенская» (красная ветка) и «Юбилейная площадь» (зеленая ветка). Стартовая цена — примерно 2 млн белорусских рублей. Аукцион состоится 14 июля.
В здании три надземных этажа и один подземный. Оно было построено еще в 1978 году, но с того времени его облик изменился: проводился ремонт.
Это не первый случай за последние годы, когда Сбер Банк предлагает купить свои офисы. Например, весной нынешнего года на торги было выставлено другое здание в Минске — на улице Уральской. Стартовая цена была почти 4,4 млн рублей. Лот был продан за более чем 5 млн.
Кроме того, ранее на торгах Сбер Банк выставлял свою недвижимость в Полоцке, Жодино, Мозыре и других городах.
Сбер Банк считается одним из крупнейших в Беларуси и входит во вторую группу системно значимых организаций отрасли по классификации Нацбанка.