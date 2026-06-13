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«Горизонт» будет делать компоненты для автомобилей «Белджи»

МИНСК, 13 июн — Sputnik. Холдинг «Горизонт» и СЗАО «БЕЛДЖИ» начинают проект по развитию автомобильной электроники, сообщил Минпром Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Эти компании подписали соглашение о сотрудничестве. По мнению министра промышленности Андрея Кузнецова, это важный этап развития промкооперации. Также глава ведомства отметил, что это поэтапное повышение уровня локализации автокомпонентов.

«Документ предусматривает расширение взаимодействия в сфере производства мультимедийных систем для автомобилей. Речь идет о ключевых элементах цифровой архитектуры — панели приборов, мультимедийном дисплее и блоке управления», — пояснили в Минпроме.

Планируется, что серийный выпуск компонентов стартует в начале 2027 года.

В 2018 году Виталий Вовк, занимавший тогда пост министра промышленности, отмечал, что уровень локализации автомобилей на СЗАО «Белджи» составил почти 50%.

В 2024 году предприятие посетил президент Беларуси Александр Лукашенко. Ему доложили, что в автомобилях используются аккумуляторы, стекло, электронные блоки, диски и шины белорусского и российского производства. Также были освоены сварка и окраска кузовов.

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