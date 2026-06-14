Более 35 километров тепловых сетей заменят в Приморском крае

Особое внимание в этом году специалисты уделят Находке и Большому Камню. Там обновят межквартальные сети, что должно значительно повысить надежность всей системы теплоснабжения в период сильных холодов. Работа сейчас идет во всех муниципалитетах присутствия предприятия: всего компания обслуживает 603 котельные по всему краю. На объектах демонтируют старое оборудование, чтобы установить 36 котлов, 127 насосов, 44 единицы тягодутьевого оборудования и более пяти тысяч единиц запорно-регулирующей арматуры.