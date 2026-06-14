Более 35 километров тепловых сетей заменят в Приморском крае

Предприятия топливно-энергетического комплекса уже начали подготовку к предстоящей зиме. В рамках ремонтной программы компания «Примтеплоэнерго» планирует заменить порядка 35 километров тепловых сетей на территории края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Особое внимание в этом году специалисты уделят Находке и Большому Камню. Там обновят межквартальные сети, что должно значительно повысить надежность всей системы теплоснабжения в период сильных холодов. Работа сейчас идет во всех муниципалитетах присутствия предприятия: всего компания обслуживает 603 котельные по всему краю. На объектах демонтируют старое оборудование, чтобы установить 36 котлов, 127 насосов, 44 единицы тягодутьевого оборудования и более пяти тысяч единиц запорно-регулирующей арматуры.
«В Находкинском городском округе замена сетей дала снижение аварийности за прошлую зиму на 18%. В этом году также продолжим обновлять ветхие сети», — рассказали в «Примтеплоэнерго».
Из 35 запланированных к замене километров тепловых сетей больше 10 километров составят современные предизолированные трубы.