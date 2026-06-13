Беглов заявил о четырехкратном росте оборота общепита в Петербурге за пять лет

«Петербург фактически уже является уникальным гастрономическим феноменом и самой настоящей столицей гастрономического туризма. За последние пять лет оборот общепита Петербурга увеличился в четыре раза, несмотря на сложнейшие вызовы. В одном только 2025 году он вырос на 12% в сопоставимых ценах», — отметил господин Беглов.