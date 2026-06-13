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Беглов заявил о четырехкратном росте оборота общепита в Петербурге за пять лет

Оборот сферы общественного питания в Санкт-Петербурге за последние пять лет увеличился в четыре раза, несмотря на сложные экономические условия. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов, пишет ТАСС.

Источник: Коммерсантъ

По словам главы города, Санкт-Петербург сегодня можно считать одним из ключевых гастрономических центров страны и заметным направлением гастрономического туризма.

«Петербург фактически уже является уникальным гастрономическим феноменом и самой настоящей столицей гастрономического туризма. За последние пять лет оборот общепита Петербурга увеличился в четыре раза, несмотря на сложнейшие вызовы. В одном только 2025 году он вырос на 12% в сопоставимых ценах», — отметил господин Беглов.

Губернатор также подчеркнул, что город занимает первое место в России по обеспеченности посадочными местами в заведениях общественного питания — 110 мест на тысячу жителей. Кроме того, город находится на втором месте в стране по обороту отрасли.

Сегодня в Петербурге работает около 10 тысяч предприятий общественного питания. Только за 2025 год в городе открылись более 200 новых заведений.

По словам Александра Беглова, положительная динамика сохраняется и в текущем году — рост наблюдается как среди небольших кофеен и баров, так и среди крупных ресторанных проектов. Развитие гастрономии, по мнению губернатора, становится важной частью туристической привлекательности города и способствует укреплению его уникального образа.

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