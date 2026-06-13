В Татарстане введено почти 2 млн кв. м жилья, выполнено 63% годового плана

Совещание провел Раис Татарстана Рустам Минниханов, в работе также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
По линии коммерческого строительства выполнено 74% плана — сдано 84 многоквартирных дома общей площадью более 776 тыс. кв. м. В рамках программы социальной ипотеки показатель исполнения составил 49%: завершено строительство 32 домов площадью свыше 73 тыс. кв. м. В индивидуальном жилищном строительстве введено 1 млн 142 тыс. кв. м, или 58% от плана.
Отдельно представлены данные по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. Среди них — дети-сироты (641 получатель). Заключен государственный контракт на приобретение 49 помещений за счет федерального софинансирования. Госкомитет РТ по закупкам 4 июня объявил аукцион на право заключения второго контракта на приобретение 183 помещений.
По категории многодетных семей с пятью детьми и более из 22 сертификатов реализовано 8, подбор жилья для остальных 14 ведет Государственный жилищный фонд РТ. В категории молодых семей (61 получатель) субсидии использовали 35 семей, остальные продолжают подбор жилья. Для вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев предусмотрено 3 получателя: оформлены два сертификата, один реализован.
В республиканскую программу поддержки жилищного строительства включено 14 объектов. По 8 объектам дорожной инфраструктуры заключены контракты, из 6 объектов сетей водоснабжения контракты заключены по двум, остальные планируется законтрактовать до первой половины июля.
В дорожной части ведутся работы на объектах в Тукаевском и Лаишевском районах. В сфере водоснабжения работы идут в Арском и Лаишевском районах.
В сфере образования продолжается строительство 7 школ с общим выполнением 53%, детских садов — 50%. В здравоохранении ведется строительство приемно-диагностического отделения в Казани (49% готовности).
В спортивной отрасли реализуются 14 объектов: строительство 4 крытых футбольных манежей выполнено на 36%, универсальных площадок — на 33%. Завершены два объекта в Верхнеуслонском и Дрожжановском районах. Строительство Центра развития футбола выполнено на 81%, ледовых арен — на 34%.
В сфере культуры строятся 7 объектов, включая многофункциональные центры (выполнено 69%). В рамках нацпроекта «Семья» строительство детских школ искусств выполнено на 27%.
В экологической сфере продолжается рекультивация иловых полей в Казани, выполнено 94% работ. В молодежной политике строятся 7 объектов, готовность детских оздоровительных лагерей составляет 61%.
По двум другим республиканским программам ведется строительство 27 объектов. Исполнение по зданиям исполкомов составляет 67%, по пунктам комплексного обслуживания населения — 73%.
В части благоустройства общественных пространств планируется 51 территория, в работе находятся 47 объектов в 38 муниципалитетах, выполнение составляет 11%. Завершен один объект в Верхнеуслонском районе.
Инженерная инфраструктура модернизируется в рамках 6 республиканских и 2 федеральных программ. По водоснабжению заключены контракты по 81 объекту, выполнение составляет 17%, завершены 19 объектов. По газопотреблению — 22%, по коммунальной инфраструктуре — 4%, по федеральному проекту — 56%.
Работы по очистным сооружениям выполнены на 39%, по сетям и теплотрассам — на 38%. В восстановлении уличного освещения задействовано 169 объектов (28%). По проекту «Современный облик сельских территорий» выполнено 33% работ.
Также приведены данные по контролю и охране труда: с начала года СРО провели 1241 проверку, Госстройнадзор вынес 280 постановлений, Главное инвестиционно-строительное управление провело 1302 проверки и выявило 2762 нарушения, из которых устранено 2591.