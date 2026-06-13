В Татарстане введено почти 2 млн кв. м жилья, выполнено 63% годового плана

По категории многодетных семей с пятью детьми и более из 22 сертификатов реализовано 8, подбор жилья для остальных 14 ведет Государственный жилищный фонд РТ. В категории молодых семей (61 получатель) субсидии использовали 35 семей, остальные продолжают подбор жилья. Для вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев предусмотрено 3 получателя: оформлены два сертификата, один реализован.