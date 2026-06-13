Власти сказали, что в Минске только 13,5% пассажиров покупают талоны на проезд

Власти Минска готовят новшество для оплаты проезда в городском транспорте, пишет агентство «Минск-Новости».
Так, на выездном мероприятии Минского городского Совета депутатов рассказали, что только 13,5% пассажиров ездят в транспорте Минска по талонам. Большинство пассажиров используют карточки-проездные (66,7%) или пользуются приложением «Оплати».
При этом анонсировали, что в скором времени платить за проезд в наземном транспорте Минска можно будет обычной банковской картой. Для этого закупают необходимое оборудование.
Тем временем мэр Минска дал точный ответ, появится ли метро в Зеленом Луге.
А еще ГАИ обнародовала решение по трассе в Минской области после 14 жестких ДТП.