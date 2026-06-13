Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти сказали, что в Минске только 13,5% пассажиров покупают талоны на проезд

Власти Минска готовят новшество для оплаты проезда в городском транспорте.

Источник: Комсомольская правда

Власти Минска готовят новшество для оплаты проезда в городском транспорте, пишет агентство «Минск-Новости».

Так, на выездном мероприятии Минского городского Совета депутатов рассказали, что только 13,5% пассажиров ездят в транспорте Минска по талонам. Большинство пассажиров используют карточки-проездные (66,7%) или пользуются приложением «Оплати».

При этом анонсировали, что в скором времени платить за проезд в наземном транспорте Минска можно будет обычной банковской картой. Для этого закупают необходимое оборудование.

Тем временем мэр Минска дал точный ответ, появится ли метро в Зеленом Луге.

А еще ГАИ обнародовала решение по трассе в Минской области после 14 жестких ДТП.