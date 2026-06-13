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Компоненты для автомобилей «Белджи» будут делать на заводе «Горизонт»

Завод «Горизонт» начнет выпуск компонентов для автомобилей «Белджи».

Источник: Комсомольская правда

Холдинг «Горизонт» и автопроизводитель «Белджи» заключили соглашение о кооперации, сообщили в Министерстве промышленности.

Так, на «Горизонте» начнут выпускать компонентов для автомобилей «Белджи» в целях развития автомобильной электроники.

Компании подписали соглашение о сотрудничестве. В частности, на «Горизонте» планируется создание ключевых элементов цифровой архитектуры — панелей приборов, мультимедийных дисплев и блоков управления.

— Предусматривается расширение взаимодействия в сфере производства мультимедийных систем для автомобилей, — прокомментировал министр промышленности Андрей Кузнецов.

Серийный выпуск компонентов должен начаться уже в начале 2027 года.

А ранее сообщали, что «Белджи» представит усовершенствованную модель авто, которое стало автомобилем года в Беларуси.

Еще власти сказали, что в Минске только 13,5% пассажиров покупают талоны на проезд.