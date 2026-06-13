Компоненты для автомобилей «Белджи» будут делать на заводе «Горизонт»

Холдинг «Горизонт» и автопроизводитель «Белджи» заключили соглашение о кооперации, сообщили в Министерстве промышленности.
Так, на «Горизонте» начнут выпускать компонентов для автомобилей «Белджи» в целях развития автомобильной электроники.
Компании подписали соглашение о сотрудничестве. В частности, на «Горизонте» планируется создание ключевых элементов цифровой архитектуры — панелей приборов, мультимедийных дисплев и блоков управления.
— Предусматривается расширение взаимодействия в сфере производства мультимедийных систем для автомобилей, — прокомментировал министр промышленности Андрей Кузнецов.
Серийный выпуск компонентов должен начаться уже в начале 2027 года.
А ранее сообщали, что «Белджи» представит усовершенствованную модель авто, которое стало автомобилем года в Беларуси.
Еще власти сказали, что в Минске только 13,5% пассажиров покупают талоны на проезд.