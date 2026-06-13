Российская обувь рвет рынок США: экспорт взлетел вдвое

Апрельский экспорт российской обуви в Соединенные Штаты превысил 262 тысячи долларов. Это более чем вдвое больше мартовских показателей, следует из данных американской таможенной статистики, которые проанализировало РИА Новости.
В марте 2026 года США закупили у России обувной продукции на 118,2 тысячи долларов. Апрельский объем стал максимальным с апреля прошлого года, когда поставки достигли 273,6 тысячи долларов.
Несмотря на двукратный рост, доля России на американском обувном рынке остается незначительной по сравнению с ключевыми игроками. Лидером по итогам апреля стал Вьетнам, отгрузивший товаров на 794,5 миллиона долларов. Китай занял вторую строчку с показателем 290,5 миллиона, Индонезия — третью (287,6 миллиона). Также в пятерку крупнейших поставщиков вошли Италия (175,2 миллиона) и Камбоджа (142,3 миллиона долларов).
При этом аналитики обращают внимание, что в прошлом году поставки российской обуви в США сокращались, однако апрельские данные демонстрируют обратную динамику на фоне действующих торговых ограничений между двумя странами. Точные причины роста пока не раскрываются, но статистика подтверждает, что американские компании продолжают закупать российскую продукцию.
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