Российская обувь рвет рынок США: экспорт взлетел вдвое

При этом аналитики обращают внимание, что в прошлом году поставки российской обуви в США сокращались, однако апрельские данные демонстрируют обратную динамику на фоне действующих торговых ограничений между двумя странами. Точные причины роста пока не раскрываются, но статистика подтверждает, что американские компании продолжают закупать российскую продукцию.