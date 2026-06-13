Ярость в Берлине: новый пакет санкций лишит немцев доступной рыбы

При этом, как выяснило РИА Новости, еще в марте 2026 года Германия нарастила закупки российской рыбы до рекордной за последние 30 лет суммы — 35,1 миллиона евро, увеличив показатель на 8 процентов по сравнению с февралем. Таким образом, немецкие компании продолжали активно наращивать импорт даже в преддверии введения новых ограничений, что лишь усилило зависимость перерабатывающей отрасли от российского сырья. Berliner Zeitung также отмечают, что отмена Россией экспортной пошлины на рыбу с 1 января 2025 года сделала продукцию более доступной для немецких покупателей, что и спровоцировало скачок поставок.