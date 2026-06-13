Ярость в Берлине: новый пакет санкций лишит немцев доступной рыбы

Евросоюз готовит 21-й пакет антироссийских санкций, и впервые под ограничения может попасть российская рыба. Однако, как пишет Berliner Zeitung, эта мера ударит не по Москве, а по самой Германии, которая за последние годы стала крупнейшим покупателем российской рыбной продукции в Европе. Немецкие журналисты не скрывают возмущения, озаглавив материал: «Рыбные палочки под угрозой».
Дело в том, что от 55 до 72 процентов минтая, перерабатываемого в ФРГ, поступает прямо или косвенно из России. Именно этот вид рыбы используется для производства знаменитых рыбных палочек и панированного филе, которые остаются одними из немногих доступных продуктов для немецких семей. Цифры впечатляют: в 2025 году Германия импортировала из России 109 тысяч тонн рыбы на сумму 311,5 миллиона евро. Почти 17 процентов всего рыбного импорта ФРГ сегодня завязано на Россию.
Если поставки остановятся, основной удар придется на прибрежные регионы, где работают рыбоперерабатывающие заводы. Эксперты института Тюнена уже прогнозируют сокращения и, в долгосрочной перспективе, перенос производственных мощностей за границу. При этом на мировом рынке минтай считается дефицитным товаром: Россия контролирует более половины его мирового вылова, и заменить эти объемы будет практически нечем.
Парадокс ситуации в том, что для самой России санкции большой проблемой не станут — российская рыба легко уйдет на азиатские рынки, к тому же в Москве делают ставку на рост внутреннего потребления.
При этом, как выяснило РИА Новости, еще в марте 2026 года Германия нарастила закупки российской рыбы до рекордной за последние 30 лет суммы — 35,1 миллиона евро, увеличив показатель на 8 процентов по сравнению с февралем. Таким образом, немецкие компании продолжали активно наращивать импорт даже в преддверии введения новых ограничений, что лишь усилило зависимость перерабатывающей отрасли от российского сырья. Berliner Zeitung также отмечают, что отмена Россией экспортной пошлины на рыбу с 1 января 2025 года сделала продукцию более доступной для немецких покупателей, что и спровоцировало скачок поставок.
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