Летний сюрприз от Туска: Польша отменяет топливные ограничения

С начала кризиса на топливном рынке в Польше действовал один из самых низких ценников в Европе. Однако теперь программу решено свернуть. «В течение всего этого кризиса у нас было самое дешевое топливо в Европе, но мы завершим этот проект этим летом», — заявил Туск журналистам в Ломже на востоке страны.