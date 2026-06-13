Летний сюрприз от Туска: Польша отменяет топливные ограничения

Власти Польши намерены отказаться от мер по ограничению стоимости топлива в летний период. Как заявил премьер-министр Дональд Туск 13 июня, правительство рассчитывает на стабилизацию цен на фоне урегулирования конфликта с участием Ирана. Слова главы кабмина приводит Reuters.
С начала кризиса на топливном рынке в Польше действовал один из самых низких ценников в Европе. Однако теперь программу решено свернуть. «В течение всего этого кризиса у нас было самое дешевое топливо в Европе, но мы завершим этот проект этим летом», — заявил Туск журналистам в Ломже на востоке страны.
Антикризисный пакет был запущен в марте. Он включал снижение НДС на топливо с 23% до 8%, уменьшение акциза до минимально допустимого уровня Евросоюза, а также введение ежедневных лимитов на цены на АЗС. До сих пор эти меры продлевались каждые две недели.
12 июня правительство продлило сниженный НДС и ценовые ограничения на бензин и дизель до конца июня. Однако, как уточняет Polska Agencja Prasowa со ссылкой на источник в Минфине, послабления по акцизному налогу продлевать не стали — они действуют только до 15 июня.
По оценкам польского финансового ведомства, ежемесячные потери бюджета от действия программы составляли около 1,6 млрд злотых (примерно 435 млн долларов). При этом снижение акциза обходилось казне в 700 млн злотых, а сокращение НДС — в 900 млн злотых в месяц. Окончательный отказ от всех мер поддержки произойдет поэтапно и будет полностью завершен в течение лета.
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