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Нацбанк определил курс доллара и курс евро на 14 июня

Нацбанк Беларуси установил курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 14 июня, воскресенье.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк назвал курсы валют на 14 июня, воскресенье. В итоге курс евро, курс доллара и курс российского рубля были сохранены на уровне, установленном еще перед выходными.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

На воскресенье, 14 июня, Национальным банком определены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,7716 белорусского рубля, 1 евро — 3,1968 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,8393 белорусского рубля.

В соотношении с курсами валют, действовавших в пятницу, 12 июня, и в субботу, 13 июня, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не поменялись.

Еще власти сказали, что в Минске только 13,5% пассажиров покупают талоны на проезд.

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