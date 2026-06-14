В ОП считают, что китайские автомобили стали лучше немецких и японских

«С чего начинал Китай в конце 1970-х, начале 1980-х, и в какую технологическую державу он у нас на глазах вырос? Самый яркий пример — автомобилестроение. Сначала смеялись над китайскими автомобилями, что они какие-то кургузые, ломаются, некрасивые, неэстетичные. А что сейчас китайские автомобили? Да они уже японские превзошли. И немецкие. Китайское автомобилестроение стало лучше японского и немецкого. Это же факт», — подчеркнул Галушка.