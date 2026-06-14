В ОП считают, что китайские автомобили стали лучше немецких и японских

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Китай добился таких успехов в автомобилестроении, что его машины стали лучше немецких и японских — прежних признанных лидеров. Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты РФ, президент фонда «Кристалл роста» Александр Галушка в интервью, записанном на ПМЭФ.
«С чего начинал Китай в конце 1970-х, начале 1980-х, и в какую технологическую державу он у нас на глазах вырос? Самый яркий пример — автомобилестроение. Сначала смеялись над китайскими автомобилями, что они какие-то кургузые, ломаются, некрасивые, неэстетичные. А что сейчас китайские автомобили? Да они уже японские превзошли. И немецкие. Китайское автомобилестроение стало лучше японского и немецкого. Это же факт», — подчеркнул Галушка.
По его мнению, это связано с тем, что Китай «целенаправленно занимается приоритетным технологическим развитием своей экономики», причем организующая роль государства здесь решающая. «Да, конечно, и инвесторы, и компании — все работают. Но государство это организует, в первую очередь. Государство выступает именно стратегическим организатором технологического развития», — отметил общественник.