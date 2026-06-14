Россия и Китай уперлись в логистику газопровода-гиганта

«Пресса много писала о “Силе Сибири — 2”, которая до сих пор не подписана. Но я могу вам сказать, хотя я не занимаюсь этим вопросом, но то, что я знаю как сопредседатель Российско-китайского комитета дружбы: вопрос стоит в технических проблемах, — отметил Титов. — Это не вопрос цены, о котором многие СМИ писали — что мы не можем урегулировать цену».