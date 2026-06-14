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Бывший сварщик SpaceX заработал более $1 млн на акциях

Бывший сварщик SpaceX Хуан Эрнандес стал миллионером благодаря IPO компании Илона Маска.

Бывший сварщик SpaceX Хуан Эрнандес стал миллионером благодаря IPO компании Илона Маска. Как сообщает CBS News, 42-летний американец мексиканского происхождения до сих пор владеет пакетом из примерно 6500 акций, стоимость которых после закрытия торгов 12 июня превысила $1 млн.

Эрнандес попал в SpaceX в 2015 году случайно — по совету друга, который уже работал там сварщиком. «Я тогда даже не знал, что это за компания, но решил попробовать», — признался он в интервью. На тот момент он получал $28 в час по контракту, а работодатель выдал ему акций на $10 тыс. — сумму, которую мужчина поначалу не воспринял всерьез. «На предыдущих местах с почасовой оплатой мне никогда не предлагали долю в компании», — пояснил он.

За десять лет в SpaceX Эрнандес прошел путь от рядового сварщика, готовившего ракеты к пуску и строившего стартовые конструкции, до руководителя. Однако в итоге он решил покинуть компанию Маска и теперь работает в конкурирующей аэрокосмической фирме Blue Origin, принадлежащей основателю Amazon Джеффу Безосу. Несмотря на смену работы, он сохранил акции — и не прогадал.

IPO SpaceX состоялось 12 июня на NASDAQ. Компания разместила 555,6 млн бумаг по фиксированной цене $135 за штуку, привлекла $75 млрд, а ее оценка по итогам размещения составила $1,75 трлн. В первый же день торгов акции закрылись на отметке $160,95, подорожав почти на 20%. В моменте цена взлетала до $176, а рыночная капитализация превышала $2 трлн.

Размещение акций превратило Илона Маска в первого в мире долларового триллионера — его состояние впервые в истории превысило $1 трлн. SpaceX обошла по капитализации Tesla, став самым дорогим активом в портфеле бизнесмена. После IPO Маск владеет примерно 40% акций компании.

Эрнандес — лишь один из тысяч разбогатевших сотрудников. Согласно данным The New York Times, более 4400 бывших и нынешних работников SpaceX станут миллионерами в результате IPO, причем около 400 из них — мультимиллионерами с состоянием свыше $100 млн. Компания известна широким распределением опционов: акции получали не только инженеры и топ-менеджеры, но и сварщики, повара, рабочие на производстве.

«Если подумать, это одни из самых критически важных людей для роста SpaceX. Найти хороших сварщиков так же трудно, как и разработчиков, если не труднее», — прокомментировал ситуацию Ручир Шах, гендиректор Skillcat. Особенно много новых миллионеров сконцентрировано в Браунсвилле (Техас), одном из беднейших городов США, где расположен космодром Starbase. Там SpaceX employs более 3000 человек, и ожидается настоящий потребительский бум: эксперты прогнозируют рост трат на недвижимость, автомобили и предметы роскоши.

Сам Эрнандес, уже продавший часть акций для покупки недвижимости, сохранил почти $900 тыс. в бумагах. Он намерен продолжать работать и учить инвестировать своих троих детей. «Если бы я мог сказать спасибо Илону Маску, я бы поблагодарил его за то, что он дал таким простым людям, как повара или электрики, шанс изменить свою жизнь», — заявил он в интервью CBS.

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