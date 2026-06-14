Бывший сварщик SpaceX заработал более $1 млн на акциях

Эрнандес попал в SpaceX в 2015 году случайно — по совету друга, который уже работал там сварщиком. «Я тогда даже не знал, что это за компания, но решил попробовать», — признался он в интервью. На тот момент он получал $28 в час по контракту, а работодатель выдал ему акций на $10 тыс. — сумму, которую мужчина поначалу не воспринял всерьез. «На предыдущих местах с почасовой оплатой мне никогда не предлагали долю в компании», — пояснил он.