Бывший сварщик SpaceX заработал более $1 млн на акциях

Бывший сварщик SpaceX Хуан Эрнандес стал миллионером благодаря IPO компании Илона Маска. Как сообщает CBS News, 42-летний американец мексиканского происхождения до сих пор владеет пакетом из примерно 6500 акций, стоимость которых после закрытия торгов 12 июня превысила $1 млн.
Эрнандес попал в SpaceX в 2015 году случайно — по совету друга, который уже работал там сварщиком. «Я тогда даже не знал, что это за компания, но решил попробовать», — признался он в интервью. На тот момент он получал $28 в час по контракту, а работодатель выдал ему акций на $10 тыс. — сумму, которую мужчина поначалу не воспринял всерьез. «На предыдущих местах с почасовой оплатой мне никогда не предлагали долю в компании», — пояснил он.
За десять лет в SpaceX Эрнандес прошел путь от рядового сварщика, готовившего ракеты к пуску и строившего стартовые конструкции, до руководителя. Однако в итоге он решил покинуть компанию Маска и теперь работает в конкурирующей аэрокосмической фирме Blue Origin, принадлежащей основателю Amazon Джеффу Безосу. Несмотря на смену работы, он сохранил акции — и не прогадал.
IPO SpaceX состоялось 12 июня на NASDAQ. Компания разместила 555,6 млн бумаг по фиксированной цене $135 за штуку, привлекла $75 млрд, а ее оценка по итогам размещения составила $1,75 трлн. В первый же день торгов акции закрылись на отметке $160,95, подорожав почти на 20%. В моменте цена взлетала до $176, а рыночная капитализация превышала $2 трлн.
Размещение акций превратило Илона Маска в первого в мире долларового триллионера — его состояние впервые в истории превысило $1 трлн. SpaceX обошла по капитализации Tesla, став самым дорогим активом в портфеле бизнесмена. После IPO Маск владеет примерно 40% акций компании.
Эрнандес — лишь один из тысяч разбогатевших сотрудников. Согласно данным The New York Times, более 4400 бывших и нынешних работников SpaceX станут миллионерами в результате IPO, причем около 400 из них — мультимиллионерами с состоянием свыше $100 млн. Компания известна широким распределением опционов: акции получали не только инженеры и топ-менеджеры, но и сварщики, повара, рабочие на производстве.
«Если подумать, это одни из самых критически важных людей для роста SpaceX. Найти хороших сварщиков так же трудно, как и разработчиков, если не труднее», — прокомментировал ситуацию Ручир Шах, гендиректор Skillcat. Особенно много новых миллионеров сконцентрировано в Браунсвилле (Техас), одном из беднейших городов США, где расположен космодром Starbase. Там SpaceX employs более 3000 человек, и ожидается настоящий потребительский бум: эксперты прогнозируют рост трат на недвижимость, автомобили и предметы роскоши.
Сам Эрнандес, уже продавший часть акций для покупки недвижимости, сохранил почти $900 тыс. в бумагах. Он намерен продолжать работать и учить инвестировать своих троих детей. «Если бы я мог сказать спасибо Илону Маску, я бы поблагодарил его за то, что он дал таким простым людям, как повара или электрики, шанс изменить свою жизнь», — заявил он в интервью CBS.
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