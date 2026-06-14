В Роскачестве рассказали, как избежать покупки тура от мошенников

«Важно соблюдать “презумпцию недоверия” — несмотря на наличие у фирмы кол-центра и солидно выглядящих документов, это еще не гарантирует ее реальность. Важно изучить в поисковике актуальную информацию об организации и предлагаемом отеле. Также необходимо проверить, включен ли туроператор в федеральный реестр туроператоров, есть ли у него финансовые гарантии в карточке фирмы и рассчитан ли срок их действия до окончания вашей поездки», — говорится в сообщении.