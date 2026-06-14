Эксперт Осьмак рассказала, в каких профессиях зарплаты растут быстрее

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Среднее зарплатное предложение в технических профессиях увеличивается быстрее, чем в гуманитарных, из-за неравномерности дефицита кадров на рынке, сообщила ТАСС руководитель направления по работе с ключевыми клиентами «Авито Работы» Анна Осьмак. При этом спрос на часть гуманитарных специалистов растет быстрее, чем технических, но количественно таковых меньше.
Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что спрос на гуманитарные специальности в стране сохранится, но будет ниже, чем на инженерные из-за накопившегося дефицита технических кадров.
«Дефицит кадров есть во всей экономике, он сохраняется, безработица находится на рекордно низком уровне. Тем не менее, если мы посмотрим на состояние рынка по отраслям, то ситуация будет заметно отличаться. Есть профессии, где на одну вакансию приходится множество резюме, то есть дефицит здесь меньше. Из-за этого и среднее зарплатное предложение в технических профессиях растет быстрее, чем в гуманитарных», — объяснила Осьмак.
По данным директора по развитию «Авито Работы» Романа Губанова, с начала года средняя предлагаемая зарплата HR-специалиста выросла на 25%, до 60 тыс. рублей в месяц, у специалистов правовой сферы — на 11%, до 59,5 тыс. рублей, а у сотрудников в сфере маркетинга, рекламы и PR — на 18%, до 52,8 тыс. рублей.
«При этом в сфере добычи, переработки и транспортировки нефти и газа средняя предлагаемая зарплата выросла на 23%, до 78 тыс. рублей в месяц, в строительстве промышленных и инфраструктурных объектов — на 20%, до 106 тыс. рублей, а в техническом обслуживании и ремонте техники и оборудования — сразу на 41%, до 108,6 тыс. рублей», — отметил Губанов.
Больше всего среди гуманитарных профессий с начала года вырос спрос на работников СМИ и издательств — на 53%. На 25% увеличилась потребность в специалистах правовой сферы. Среди технических специалистов самыми востребованными стали мастера тяжелого машиностроения, число таких вакансий увеличилось на 47%. Спрос на мастеров по техобслуживанию и ремонту техники вырос на 17%, на энергетиков — 10%, на ИТ-специалистов — 15%.