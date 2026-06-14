Эксперт Осьмак рассказала, в каких профессиях зарплаты растут быстрее

«Дефицит кадров есть во всей экономике, он сохраняется, безработица находится на рекордно низком уровне. Тем не менее, если мы посмотрим на состояние рынка по отраслям, то ситуация будет заметно отличаться. Есть профессии, где на одну вакансию приходится множество резюме, то есть дефицит здесь меньше. Из-за этого и среднее зарплатное предложение в технических профессиях растет быстрее, чем в гуманитарных», — объяснила Осьмак.