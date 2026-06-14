Строительство школы в Бодайбинском районе вышло на финишную прямую

«Буквально в начале июня состоялся последний аукцион — контракт на благоустройство школы и прилегающей территории также подписан. Я лично посмотрел объект и остался доволен. Сейчас ведутся работы по слаботочке, завершаются работы по электрике. Ожидаем в ближайшее время начала благоустройства территории. Для контроля за ходом строительства на объект регулярно выезжают специалисты администрации района и управления капитального строительства», — сообщил Евгений Юмашев.