Строительство школы в Бодайбинском районе вышло на финишную прямую

IrkutskMedia, 14 июня. В посёлке Мамакан Бодайбинского района на финишную прямую вышло строительство школы. Масштабный объект готов более чем на 90%. В администрации Бодайбо сообщили, что мэр района Евгений Юмашев проконтролировал ход работ на строительной площадке. Чиновник вместе с представителями подрядных организаций оценил текущее состояние работ и уточнил сроки сдачи.
Над завершением строительства школы работают несколько компаний-подрядчиков. Директор по строительству одной из организаций Павел Шевёла подтвердил, что строительство находится на завершающей стадии.
«Все необходимые мероприятия мы делаем, работая в тесном контакте с заказчиком. Компания полностью обеспечена рабочей силой. Закупленные материалы уже в наличии либо находятся в пути и ожидаются в ближайшее время», — рассказал Шевёла.
В сентябре 2026 года, после завершения работ, начнутся проверки контрольных органов и устранение возможных замечаний. Планируется, что школу введут в эксплуатацию до конца текущего года.
На сегодняшний день заключены все необходимые контракты на завершение строительства Мамаканской школы.
«Буквально в начале июня состоялся последний аукцион — контракт на благоустройство школы и прилегающей территории также подписан. Я лично посмотрел объект и остался доволен. Сейчас ведутся работы по слаботочке, завершаются работы по электрике. Ожидаем в ближайшее время начала благоустройства территории. Для контроля за ходом строительства на объект регулярно выезжают специалисты администрации района и управления капитального строительства», — сообщил Евгений Юмашев.
Решение администрации Бодайбинского района взять финансирование завершения строительства на себя позволило продолжить работы над объектом.
«Надеюсь, что усилия, которые предприняла администрация района, и подрядчики, зашедшие на объект, позволят выполнить работу добросовестно. Средств, выделенных районом, достаточно, чтобы завершить объект в текущем году», — заявил Евгений Юрьевич.
Ранее агентство сообщало, что в Иркутске появятся новые блоки Ивано-Матрёнинской детской областной больницы. Под постройку выбрали участок бывшей картографической фабрики в Правобережном округе.