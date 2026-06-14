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В котельной на окраине Омска заменят два котла

От их работоспособности зависит, будет ли тепло у 6 тысяч человек.

Источник: Om1 Омск

В посёлке Крутая Горка, который, хоть и находится в получасе езды от Омска, является частью города, продолжается капитальный ремонт котельной для отопительного сезона.

Самая крупная часть работ — замена двух котлов. Как сообщает телеграм-канал правительства региона, первый котёл обновят на 95%: специалисты уже заменили трубную часть и барабан, впереди — обмуровка и изоляция.

На втором котле заменят конвективную часть и экранные трубы, также выполнят обмуровку. После капитального ремонта котлы будут бесперебойно выдавать максимально необходимые параметры в отопительный период.

Крутогорская котельная подаёт горячую воду и отопление всем жителям посёлка. Её потребителями являются 6 000 человек.