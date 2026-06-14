Стало известна стоимость овощей для борща в России в 2026 году

В мае 2026 года стоимость овощей, которые используются для приготовления борща, упала в среднем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самым дешевым овощем стал картофель. Об этом сообщает РИА Новости, проанализировавшее данные статистики.
Отмечается, что цена на картофель снизилась на 40% — с 95 до 57 рублей за килограмм. Стоимость капусты составляет 51 рубль вместо 79 (снижение на 36%), свеклы — 49,5 рубля (минус 35%). Лук демонстрирует снижение цены на 33%, достигнув отметки в 50 рублей за килограмм. Морковь также стала дешевле, но в меньшей степени — на 8%, ее новая цена — 61 рубль.
Классический трехлитровый борщ требует 300 г картофеля и капусты, по 200 г моркови и свеклы, 100 г лука. В мае 2026 года этот набор обойдется в 59 рублей, в то время как в мае 2025 года его стоимость составляла 88 рублей.
Ранее стало известно, что свежие огурцы и помидоры подешевели на 20%. Так, за месяц стоимость огурцов сократилась на 25,9%, а помидоров — еще сильнее, на 27,1%.
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