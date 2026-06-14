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Свободная продажа бензина откроется на восьми АЗС в Севастополе

Свободная продажа топлива будет открыта в Севастополе на восьми автозаправочных станциях сети «Атан» 14 июня. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев.

Свободная продажа топлива будет открыта в Севастополе на восьми автозаправочных станциях сети «Атан» 14 июня. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев.

В зависимости от адреса АЗС можно будет купить топливо марок АИ-92, АИ-95 Ultra и ДТ Ultra. В сети «ТЭС» заправка продолжается только по QR-кодам, добавил губернатор. Продажа начнется в 10:00.

Свободная продажа топлива в городе приостановилась в начале июня. Приобрести бензин в Севастополе можно по заранее приобретаемым талонам. Власти вводили лимит топлива в 20 литров на человека. Причиной дефицита называли перебои с логистикой из-за ударов ВСУ по трассе Р-280 «Новороссия», которая проходит в Крым через новые регионы.

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