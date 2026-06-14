29,2 млрд рублей заработали нижегородские предприятия на продаже одежды и обуви

Как говорят специалисты, отрасль сохраняет значимую роль в экономике области, обеспечивая рабочие места и стабильные производственные показатели. Каждый стежок, каждый метр ткани — это вклад не только в развитие региональной экономики, но и в комфорт повседневной жизни жителей.