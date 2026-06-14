29,2 млрд рублей заработали нижегородские предприятия на продаже одежды и обуви

Сегодня, 14 июня, в России отмечается День работников текстильной и лёгкой промышленности. Накануне праздника Нижегородстат подвел итоги работы этой отрасли в нашем регионе.
Судя по цифрам, на сегодняшний день более 8 тысяч специалистов трудятся в сфере лёгкой промышленности Нижегородской области, создавая широкий ассортимент продукции — от модной одежды до домашнего текстиля и уютных предметов интерьера.
Сегодня в регионе работают 455 организаций и 720 индивидуальных предпринимателей, представляющих лёгкую промышленность. По итогам отчётного периода объём отгруженной продукции составил 29,2 млрд рублей.
Как говорят специалисты, отрасль сохраняет значимую роль в экономике области, обеспечивая рабочие места и стабильные производственные показатели. Каждый стежок, каждый метр ткани — это вклад не только в развитие региональной экономики, но и в комфорт повседневной жизни жителей.
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