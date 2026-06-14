Дачники из Челябинска планируют потратить на обновление участков 72 тыс. рублей

Суммы, которые дачники планируют потратить на обновления, зависят от масштаба работ. Те, кто хочет докупить какие-то предметы для создания уюта, выделили 10 тысяч рублей — таких 9%. Каждый третий готов потратить до 30 тысяч, каждый десятый — до 60 тысяч. 25% респондентов запланировали масштабные обновления на сумму до 200 тысяч. В среднем владельцы дач потратят около 72 тысяч рублей.