Дачники из Челябинска планируют потратить на обновление участков 72 тыс. рублей

В Челябинске 70% дачников запланировали на это лето обновление участков. Часть мечтает о масштабной перестройке, другие хотят добавить какие-то детали для создания уюта. Суммы на это у владельцев участков уйдут разные: кто-то выделил 10 тысяч рублей, а кто-то — свыше 200 тысяч, рассказали ИА «Первое областное» аналитики сервисов «Авито Товары» и «Авито Реклама».
Большинство дачников — 57% — собираются обновить ландшафтный дизайн. 39% займутся теплицами, 35% — зоной барбекю. Каждый третий этим летом планирует отремонтировать баню, еще 26% — купить новую мебель в дом или сад.
«Причины перемен разные: 58% опрошенных хотят сделать зону для отдыха уютнее. 39% будут постепенно приводить дачу в порядок, чтобы жить там все лето. Каждый третий хочет сделать все необходимое, чтобы собираться с семьей и друзьями на барбекю, а 6% планируют подготовить дом для круглогодичного проживания», — рассказали аналитики.
Суммы, которые дачники планируют потратить на обновления, зависят от масштаба работ. Те, кто хочет докупить какие-то предметы для создания уюта, выделили 10 тысяч рублей — таких 9%. Каждый третий готов потратить до 30 тысяч, каждый десятый — до 60 тысяч. 25% респондентов запланировали масштабные обновления на сумму до 200 тысяч. В среднем владельцы дач потратят около 72 тысяч рублей.
Большинство будет покупать необходимые материалы в офлайн-магазинах, 42% — на сайтах конкретных торговых сетей. Каждый пятый планирует закупиться на рынках или ярмарках.
Напомним, в этом году среди челябинцев вырос спрос на покупку дачи. Средний чек — 1,9 миллиона рублей.