Нижегородские компании заработали 29,2 млрд рублей на продаже одежды и обуви

В отрасли занято более 8 тысяч человек, почти половина из них (4 459 человек) работает в производстве одежды. Инвестиции в основной капитал в 2025 году составили 192,4 млн рублей, причём более 63% этой суммы освоили предприятия по выпуску одежды.