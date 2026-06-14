Лимит на бензин ввели на дзержинской заправке «Татнефть»

Согласно объявлению, одному автомобилю за раз могут отпустить не больше 20 литров бензина. Причина — технические неполадки. Что касается дизельного топлива, то для физических лиц действует лимит до 40 литров, а юридические лица могут заправить до 200 литров за раз.