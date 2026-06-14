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Лимит на бензин ввели на дзержинской заправке «Татнефть»

АЗС отпускает не более 20 литров бензина в одни руки.

Источник: Комсомольская правда

Ограничения на реализацию бензина ввели на автозаправке «Татнефть» в Дзержинске. Там можно купить не более 20 литров бензина в одни руки, сообщает местный блогер Алексей Алексеев.

Нововведения заметили на заправочной станции, расположенной на проспекте Ленина в Дзержинске. По словам автора, администрация АЗС ввела временные правила отпуска топлива.

Согласно объявлению, одному автомобилю за раз могут отпустить не больше 20 литров бензина. Причина — технические неполадки. Что касается дизельного топлива, то для физических лиц действует лимит до 40 литров, а юридические лица могут заправить до 200 литров за раз.

Официальных комментариев от руководства сети «Татнефть» или региональных властей на данный момент нет.