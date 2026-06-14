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«Аэрофлот» изменил расписание из-за ограничений в небе Москвы

«Аэрофлот» (MOEX: AFLT) предупредил пассажиров об изменениях в расписании из-за ограничений в небе Москвы. Некоторые рейсы были отменены, а у некоторых перенесли время вылета, сообщила пресс-служба авиакомпании.

«Аэрофлот» (MOEX: AFLT) предупредил пассажиров об изменениях в расписании из-за ограничений в небе Москвы. Некоторые рейсы были отменены, а у некоторых перенесли время вылета, сообщила пресс-служба авиакомпании.

Перед выездом в аэропорт пассажиров попросили проверять статус рейса на онлайн-табло в разделе «Управление бронированием». Если рейс отменили, авиакомпания призвала не приезжать в авиагавань. Производственные и клиентские службы переведены на усиленный режим работы.

С начала дня на подлете к Москве сбили пять беспилотников, сообщал мэр города Сергей Собянин. С утра временно не работает аэропорт Жуковский. Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию.

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