«Аэрофлот» изменил расписание из-за ограничений в небе Москвы

Перед выездом в аэропорт пассажиров попросили проверять статус рейса на онлайн-табло в разделе «Управление бронированием». Если рейс отменили, авиакомпания призвала не приезжать в авиагавань. Производственные и клиентские службы переведены на усиленный режим работы.