Российские экс-банкиры выставили на продажу замок Вольфсбруннен

Исторический замок Вольфсбруннен в федеральной земле Гессен выставлен на продажу. Стоимость объекта, принадлежащего бывшим акционерам Консервативного коммерческого банка, превышает 11 миллионов евро, сообщает Bild.
Гостиничный комплекс расположен в коммуне Майнхард. В состав поместья входит здание в стиле неоренессанса, внесенное в список объектов культурного наследия, а также парк площадью 84 тысячи квадратных метров. Инфраструктура отеля включает 53 номера, ресторан с лаундж-зоной, бар, винный погреб, библиотеку, велнес-центр с сауной и фитнес-залом, теннисный корт, террасы с видом на озеро Верратальзе и собственную вертолетную площадку.
Имение было построено в 1904—1907 годах. В разное время здание использовалось как лазарет, детский приют и убежище для перемещенных лиц. С 1988 года здесь работает гостиница.
Нынешние владельцы — российская супружеская пара — приобрели замок в 2009 году примерно за три миллиона евро. Новые хозяева вложили значительные средства в масштабную реконструкцию, превратив имение в четырехзвездочный отель. Официальные причины расставания с активом пока не раскрываются.
Эксперты связывают решение о продаже с серьезными финансовыми проблемами бизнесменов. В 2022 году Банк России отозвал лицензию у их кредитной организации. В качестве причин регулятор указал систематические нарушения законов в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также обслуживание теневого игорного бизнеса.
По данным российских властей, в 2023 году к бывшим банкирам были предъявлены претензии на сумму около 14 миллиардов рублей. Представители продавцов не комментируют, связан ли поиск покупателя на замок с этими финансовыми требованиями.
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