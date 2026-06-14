Российские экс-банкиры выставили на продажу замок Вольфсбруннен

Гостиничный комплекс расположен в коммуне Майнхард. В состав поместья входит здание в стиле неоренессанса, внесенное в список объектов культурного наследия, а также парк площадью 84 тысячи квадратных метров. Инфраструктура отеля включает 53 номера, ресторан с лаундж-зоной, бар, винный погреб, библиотеку, велнес-центр с сауной и фитнес-залом, теннисный корт, террасы с видом на озеро Верратальзе и собственную вертолетную площадку.