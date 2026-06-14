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Росавиация временно запретила вылеты в аэропорты Ирана

Росавиация запретила ночные вылеты в аэропорты Ирана с 14 по 24 июня, сообщила Росавиация. Решения о вылетах в период с 11:01 по 22:59 будет приниматься после оценки рисков.

Росавиация запретила ночные вылеты в аэропорты Ирана с 14 по 24 июня, сообщила Росавиация. Решения о вылетах в период с 11:01 по 22:59 будет приниматься после оценки рисков.

По информации ведомства, решение о разрешении вылета будет приниматься в том числе с учетом рекомендаций Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, отметила Росавиация.

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