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Нацбанк уменьшил курс доллара и увеличил курс евро на 15 июня после выходных

Нацбанк Беларуси повысил курс евро и понизил курс доллара и курс российского рубля на 15 июня, понедельник.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банком изменены курсы валют на 15 июня, понедельник. В частности, курс евро подрос, а курс доллара и курс российского рубля стали ниже после выходных.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на понедельник, 15 июня, Национальный банк установил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,7715 белорусского рубля, 1 евро — 3,2102 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,8241 белорусского рубля.

В сравнении с валютными курсами, установленными на пятницу, 12 июня, субботу, 13 июня, и воскресенье, 14 июня курс доллара стал ниже, курс евро стал выше, а курс российского рубля, как и американская валюта, стал легче.

В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0001 белрубля, курс евро вырос на 0,0134 белрубля, а курс российского рубля стал ниже на 0,0152 белрубля.

Тем временем компоненты для автомобилей «Белджи» будут делать на заводе «Горизонт».

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