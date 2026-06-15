Нефть дешевеет после заявления Трампа о сделке с Ираном

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Мировые цены на нефть после открытия торгов снижаются на 3,92%, до 83,91 доллара за баррель после заявления президента США Дональда Трампа о заключении сделки с Ираном, следует из данных торгов.
Ранее Трамп сообщил о заключении сделки с Ираном и поручил снять американскую морскую блокаду.
По состоянию на 01.05 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 3,92% относительно предыдущего закрытия — до 83,91 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — снижалась на 4,55%, до 81,02 доллара.