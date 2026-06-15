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Нефть дешевеет после заявления Трампа о сделке с Ираном

Цена нефти марки Brent снизилась до 83,91 доллара за баррель.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Мировые цены на нефть после открытия торгов снижаются на 3,92%, до 83,91 доллара за баррель после заявления президента США Дональда Трампа о заключении сделки с Ираном, следует из данных торгов.

Ранее Трамп сообщил о заключении сделки с Ираном и поручил снять американскую морскую блокаду.

По состоянию на 01.05 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 3,92% относительно предыдущего закрытия — до 83,91 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — снижалась на 4,55%, до 81,02 доллара.

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