В Госдуме объяснили, как оформить знак «Инвалид» для авто и какие льготы он даёт

Льготы действуют лишь при соблюдении трёх условий: автомобиль внесён в реестр, на машине установлен знак, а инвалид находится в салоне, причём один человек может оформить льготную парковку только на одну машину. Знак крепится на лобовое или заднее стекло. Инспектор ГИБДД вправе проверить документы, подтверждающие инвалидность. Если инвалид едет как пассажир, льготы тоже действуют, но если его в салоне нет, знак лучше убрать.