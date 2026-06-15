Цена на нефть Brent опустилась ниже $84 за баррель впервые с марта

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2026 года на бирже ICE опустилась ниже $84 за баррель впервые с 10 марта.
В ходе торгов падение цены в моменте достигало $83,54 за баррель. Позднее, к 01:48 мск котировки скорректировались до $84,06 за баррель.
Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июле 2026 года падает на 3,97%, торгуясь по цене $80,94 за баррель.
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