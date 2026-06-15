ЛДПР призвала ограничить комиссию маркетплейсов для российских продавцов до 20%

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову с предложением ограничить комиссию маркетплейсов уровнем 20%, сократить срок перечисления денег продавцам до 5 рабочих дней и запретить навязывать платные услуги без согласия продавца. Документ есть в распоряжении ТАСС.
«ЛДПР предлагает запретить маркетплейсам навязывать продавцам дополнительные платные услуги — их предоставление должно осуществляться исключительно на добровольной основе по отдельному соглашению с продавцом. Также нужно пресечь включение в договоры между маркетплейсами и продавцами условия о комиссионном вознаграждении выше 20% стоимости реализованного товара. Кроме того, маркетплейсы должны перечислять деньги продавцам не дольше чем спустя пять дней с момента получения товара покупателем», — заявил ТАСС Слуцкий.
Согласно данным из обращения, комиссии крупных онлайн-платформ для продавцов в 2026 году выросли до 31−33%, а в отдельных категориях достигают 50% и выше с учетом логистики. Отмечается, что это приводит к росту издержек бизнеса и увеличению цен для покупателей. Также, как указано в письме, увеличились сроки перечисления средств продавцам: с 9−15 до 24−27 дней, а в отдельных случаях — до месяца.
«Подобные условия приводят к ощутимым кассовым разрывам у субъектов МСП, в то время как сами площадки предельно довольны — отчаявшимся продавцам приходится прибегать к платной услуге досрочного вывода средств, либо повышать цены на свою продукцию, перекладывая дополнительные издержки на покупателей. Нередко маркетплейсы навязывают продавцам платные рекламные инструменты и внедрение различных маркировок, тем самым подрывая принципы добросовестной конкуренции», — подчеркнул лидер ЛДПР.
По его мнению, предлагаемые в обращении меры позволят снизить нагрузку на малый и средний бизнес, повысить прозрачность условий работы на маркетплейсах и сдержать рост цен.