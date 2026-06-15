ЛДПР призвала ограничить комиссию маркетплейсов для российских продавцов до 20%

Согласно данным из обращения, комиссии крупных онлайн-платформ для продавцов в 2026 году выросли до 31−33%, а в отдельных категориях достигают 50% и выше с учетом логистики. Отмечается, что это приводит к росту издержек бизнеса и увеличению цен для покупателей. Также, как указано в письме, увеличились сроки перечисления средств продавцам: с 9−15 до 24−27 дней, а в отдельных случаях — до месяца.