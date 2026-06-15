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Россиянам рассказали, какую пенсию будут получать мужчины-курьеры

ТАСС: минимальная пенсия мужчин-курьеров в РФ составит более 27 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Россияне все чаще устраиваются на работу курьерами. Мужчины, отработав на этой профессии 43 года, смогут получать пенсию в размере не менее 27 тысяч рублей. Так сообщил профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в беседе с ТАСС.

Эксперт назвал минимальной пенсией мужчин-курьеров 27 234 рубля. При этом ее средний размер может составить порядка 45 тысяч рублей. Всё зависит от стажа и доходов. В 2026 году минимальные пенсии таких специалистов будут не менее 27 тысяч, подчеркнул профессор.

«Такая сумма формируется при стаже 43 лет и ежемесячной зарплате 65 тыс. рублей», — пояснил Александр Сафонов.

Россиянам напомнили, кто имеет право на получение сразу двух пенсий. Оно закреплено за несколькими категориями граждан. Эта возможность предусмотрена для военнослужащих, ветеранов Великой Отечественной войны и ряда силовиков.