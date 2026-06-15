Россиянам рассказали, какую пенсию будут получать мужчины-курьеры

Россияне все чаще устраиваются на работу курьерами. Мужчины, отработав на этой профессии 43 года, смогут получать пенсию в размере не менее 27 тысяч рублей. Так сообщил профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в беседе с ТАСС.