Порты Приморья оказались в плюсе на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Порты Дальнего Востока продолжат снимать «сливки» с ближневосточного кризиса, серьезно перекроившего мировую логистическую карту. В апреле 2026 года суммарный грузооборот стивидоров региона практически достиг рекордного уровня ноября 2025 года за счет угля, нефти и контейнерных грузов, большей частью уходящих в Китай. В мае положительная динамика сохранилась, крупнейшие порты уже работают практически на полную мощность, сообщает ИА PrimaMedia.
«Рост поставок угля на экспорт связан с продолжающейся переориентацией стран Азии на него с других энергоресурсов из-за ситуации на Ближнем Востоке. По оценкам компаний, в мае — начале июня перевозки угля оставались высокими. В результате стоимость его морской доставки выросла на 10−15% по сравнению с началом апреля», — говорится в докладе ЦБ РФ по региональной экономике за июнь 2026 года.
Контейнерооборот дальневосточных портов в апреле вырос и был на 7,5% выше среднего уровня 2025 года.
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«Увеличение связано с ростом импортных поставок, объем которых превысил в 1,5 раза значения 2025 года. Это привело к наращиванию отправок контейнеров в полувагонах в сторону западных регионов страны из-за недостатка фитинговых платформ. В апреле ежесуточная погрузка контейнеров в полувагоны выросла на 11% к марту, а в мае — обновила рекордное значение января. Контейнерные перевозки через пограничные переходы Дальнего Востока в апреле увеличились на треть в годовом выражении», — отмечает регулятор.
Перевалка нефти также увеличилась из-за высокого внешнего спроса.
По данным «Морцентра» (18+), грузооборот морских торговых портов России в январе-мае 2026 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 3,7% и составил 369,63 млн тонн. В Дальневосточном бассейне динамика ещё более впечатляющая — рост на 8,8%.