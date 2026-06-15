Порты Приморья оказались в плюсе на фоне конфликта на Ближнем Востоке

«Рост поставок угля на экспорт связан с продолжающейся переориентацией стран Азии на него с других энергоресурсов из-за ситуации на Ближнем Востоке. По оценкам компаний, в мае — начале июня перевозки угля оставались высокими. В результате стоимость его морской доставки выросла на 10−15% по сравнению с началом апреля», — говорится в докладе ЦБ РФ по региональной экономике за июнь 2026 года.