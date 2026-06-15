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Bloomberg: доллар снижается на фоне новостей о сделке между США и Ираном

По информации агентства, снижение нефтяных котировок также уменьшает инфляционное давление и влияет на курс валюты.

НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /ТАСС/. Курс доллара снижается, несмотря на новости о сделке между США и Ираном, улучшение настроений инвесторов и падение цен на нефть. Об этом пишет агентство Bloomberg.

По данным агентства, снижение нефтяных котировок уменьшает инфляционное давление, что также оказывает влияние на динамику американской валюты.

Вместе с тем Bloomberg отмечает, что падение доллара может быть ограниченным. Поддержку ему оказывают сильные экономические данные США, включая показатели занятости, а также ожидания того, что Федеральная резервная система может повысить процентные ставки в 2026 году.

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