Индекс Токийской фондовой биржи взлетел на 4,2% на фоне соглашения США и Ирана

ТОКИО, 15 июня. /ТАСС/. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже 15 июня открылись мощным ростом котировок на фоне достижения соглашения между США и Ираном. Об этом свидетельствуют данные торгов.
За первые 15 минут с открытия торгов ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих японских компаний, поднялся на 4,2%, до отметки в 68 791,02 пункта. Местные аналитик напрямую связывают мощный рост с американско-иранским соглашением.
Ранее официальные лица США, Ирана и Пакистана, выступающего посредником, подтвердили достижение соглашения. По словам замглавы МИД Ирана Казема Гарибабади, в ходе 60-дневного перемирия стороны будут обсуждать такие вопросы, как снятие санкций с Ирана, его ядерную программу, восстановление страны и ее экономическое развитие, а также механизм контроля за выполнением участниками будущего соглашения своих обязательств. Замглавы МИД подчеркнул, что начало переговоров зависит от действий США, в частности прекращения военных операций, снятия блокады Ормузского пролива, а также разблокировки активов Ирана.