В ГД предложили вдвое снизить налоги для многодетных самозанятых и ИП

Так, для самозанятых предлагается снизить ставку налога с 4% до 2% при работе с физическими лицами и с 6% до 3% — при работе с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Для ИП предлагается сократить налоговую нагрузку в два раза по всем режимам налогообложения при соблюдении критерия многодетности.