В ГД предложили вдвое снизить налоги для многодетных самозанятых и ИП

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Пониженные налоговые ставки для многодетных самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей нужно ввести в России. Соответствующее обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину направили председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов и депутат Госдумы от СР Михаил Делягин, текст есть в распоряжении ТАСС.
«Предлагается установить специальные пониженные налоговые ставки для многодетных самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Мера должна распространяться на налогоплательщиков, имеющих статус многодетной семьи (трех и более несовершеннолетних детей), и применяться независимо от выбранной системы налогообложения», — говорится в обращении.
Так, для самозанятых предлагается снизить ставку налога с 4% до 2% при работе с физическими лицами и с 6% до 3% — при работе с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Для ИП предлагается сократить налоговую нагрузку в два раза по всем режимам налогообложения при соблюдении критерия многодетности.
Авторы инициативы отмечают, что действующие меры налоговой поддержки в основном ориентированы на наемных работников, что создает неравные условия для многодетных предпринимателей и самозанятых.
По мнению Миронова, снижение налоговой нагрузки может способствовать легализации доходов и повысить уровень поддержки семей с детьми. «Это улучшит материальное положение многодетных предпринимателей, а также снизит психологический барьер для принятия решения о рождении последующих детей», — сказал ТАСС лидер СР.