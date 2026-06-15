«Калашников»: скоростные катера «БК-16Э» успешно применяются в Африке

«То количество обращений, которые мы регистрируем, говорит о том, что применение “БК-16” в Африке крайне эффективно. Особенно когда мы говорим об использовании этих катеров против нерегулярных военных сил и террористических организаций на африканском континенте. Конкретно в решении этой задачи они себя очень хорошо зарекомендовали. Они скоростные, достаточно вооружены для такого рода задач и неприхотливы в использовании. Это все те характеристики, которые эффективны при борьбе с пиратами и морскими террористами», — сказал он.