«Калашников»: скоростные катера «БК-16Э» успешно применяются в Африке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Поставляемые на экспорт скоростные транспортно-десантные катера «БК-16Э» успешно применяются в Африке и крайне эффективны для борьбы с террористическими формированиями на континенте. Об этом в беседе с ТАСС рассказал представитель концерна «Калашников» по итогам Международного военно-морского салона (МВМС) «Флот-2026».
«То количество обращений, которые мы регистрируем, говорит о том, что применение “БК-16” в Африке крайне эффективно. Особенно когда мы говорим об использовании этих катеров против нерегулярных военных сил и террористических организаций на африканском континенте. Конкретно в решении этой задачи они себя очень хорошо зарекомендовали. Они скоростные, достаточно вооружены для такого рода задач и неприхотливы в использовании. Это все те характеристики, которые эффективны при борьбе с пиратами и морскими террористами», — сказал он.