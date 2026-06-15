Авиакомпания в Иркутской области трудоустроила бывшего госслужащего с нарушением закона

Как рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, авиакомпания заключила с новым сотрудником трудовой договор без согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению госслужащих. Ранее работки занимал должность в территориальном подразделении органа исполнительной власти.