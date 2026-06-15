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Авиакомпания в Иркутской области трудоустроила бывшего госслужащего с нарушением закона

По факту нарушения проведена проверка.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 15 июня. В Иркутской области одна из авиакомпаний нарушила антикоррупционное законодательство после трудоустройства бывшего сотрудника госслужбы. По факту нарушения проведена ведомственная проверка.

Как рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, авиакомпания заключила с новым сотрудником трудовой договор без согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению госслужащих. Ранее работки занимал должность в территориальном подразделении органа исполнительной власти.

Таким образом, после нарушения ст. 19.29 КоАП РФ договор между сотрудником и компанией был расторгнут, виновного привлекли к ответственности. Транспортный прокурор постановил юридическому лицу назначить административный штраф в размере 100 тысяч рублей.

Ранее агентство рассказывало, аналогичная ситуация произошла в 2024 году. Организацию в Иркутске оштрафовали за нарушение антикоррупционного законодательства.