Авиакомпания в Иркутской области трудоустроила бывшего госслужащего с нарушением закона

IrkutskMedia, 15 июня. В Иркутской области одна из авиакомпаний нарушила антикоррупционное законодательство после трудоустройства бывшего сотрудника госслужбы. По факту нарушения проведена ведомственная проверка.
Как рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, авиакомпания заключила с новым сотрудником трудовой договор без согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению госслужащих. Ранее работки занимал должность в территориальном подразделении органа исполнительной власти.
Таким образом, после нарушения ст. 19.29 КоАП РФ договор между сотрудником и компанией был расторгнут, виновного привлекли к ответственности. Транспортный прокурор постановил юридическому лицу назначить административный штраф в размере 100 тысяч рублей.
Ранее агентство рассказывало, аналогичная ситуация произошла в 2024 году. Организацию в Иркутске оштрафовали за нарушение антикоррупционного законодательства.