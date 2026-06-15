Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Новосибирска отложили продление Ленинской линии метро из-за нехватки депо

Власти объяснили порядок работ по развитию новосибирского метро.

Источник: Om1 Новосибирск

Продление Ленинской линии метро в Новосибирске до станций «Станиславского», «Троллейная» и «Связистов» возможно только после решения проблемы с депо. Эти станции нужны для разгрузки крупных жилых массивов, но без дополнительных мощностей развивать ветку не получится, пишет NGS.

Сейчас городские власти считают первоочередной задачей завершение работ на Дзержинской линии. В ближайших планах — закончить станцию «Золотая Нива» и продлить ветку ещё на две станции с оборотными тупиками.

«Пока мы не разгрузим депо на Ленинской линии, мы не можем начать развитие. Сейчас самое главное — закончить начатое, Дзержинскую линию. Она работает очень неполноценно: интервалы составляют 6 минут, оборотных тупиков нет, мест для отстоя нет», — объяснил NGS начальник управления организации пассажирских перевозок Михаил Никулин.

После завершения работ на Дзержинской линии город сможет перейти к обсуждению строительства станций на Ленинской ветке.