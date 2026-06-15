Власти Новосибирска отложили продление Ленинской линии метро из-за нехватки депо

Продление Ленинской линии метро в Новосибирске до станций «Станиславского», «Троллейная» и «Связистов» возможно только после решения проблемы с депо. Эти станции нужны для разгрузки крупных жилых массивов, но без дополнительных мощностей развивать ветку не получится, пишет NGS.
Сейчас городские власти считают первоочередной задачей завершение работ на Дзержинской линии. В ближайших планах — закончить станцию «Золотая Нива» и продлить ветку ещё на две станции с оборотными тупиками.
«Пока мы не разгрузим депо на Ленинской линии, мы не можем начать развитие. Сейчас самое главное — закончить начатое, Дзержинскую линию. Она работает очень неполноценно: интервалы составляют 6 минут, оборотных тупиков нет, мест для отстоя нет», — объяснил NGS начальник управления организации пассажирских перевозок Михаил Никулин.
После завершения работ на Дзержинской линии город сможет перейти к обсуждению строительства станций на Ленинской ветке.