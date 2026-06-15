Власти Новосибирска отложили продление Ленинской линии метро из-за нехватки депо

Продление Ленинской линии метро в Новосибирске до станций «Станиславского», «Троллейная» и «Связистов» возможно только после решения проблемы с депо. Эти станции нужны для разгрузки крупных жилых массивов, но без дополнительных мощностей развивать ветку не получится, пишет NGS.