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В Перми подрядчик выплатит 170 млн рублей за подделку документов

Обман вскрылся в ходе проверки документов организации.

Подрядная организация должна будет выплатить более 170 млн рублей за подделку документов, сообщает пресс-служба прокуратуры по региону.

По данным надзорного ведомства, фальшивые данные фирма предоставила ради того, чтобы попасть в реестр подрядчиков, имеющих право принимать участие в электронных аукционах по выполнению капремонта в многоквартирных домах. Однако обман вскрылся.

В Арбитражный суд региона прокуратура направила исковое заявление о признании предъявленных договоров недействительными, а также о взыскании с фирмы более 170 млн рублей.