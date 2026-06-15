В Перми подрядчик выплатит 170 млн рублей за подделку документов

Подрядная организация должна будет выплатить более 170 млн рублей за подделку документов, сообщает пресс-служба прокуратуры по региону.
По данным надзорного ведомства, фальшивые данные фирма предоставила ради того, чтобы попасть в реестр подрядчиков, имеющих право принимать участие в электронных аукционах по выполнению капремонта в многоквартирных домах. Однако обман вскрылся.
В Арбитражный суд региона прокуратура направила исковое заявление о признании предъявленных договоров недействительными, а также о взыскании с фирмы более 170 млн рублей.