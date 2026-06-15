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Россиянам объяснили, как законно уменьшить налог на недвижимость

Законодательство предоставляет собственникам жилья ряд законных инструментов для снижения налога на недвижимость. Ключевым способом оптимизации является применение имущественного вычета, который автоматически уменьшает налоговую базу, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Для владельцев квартир из общей площади вычитается 20 квадратных метров. Таким образом, если площадь квартиры составляет 56 кв. м, то налог будет рассчитан только с оставшихся 36 кв. м.

Однако при наличии в собственности нескольких квартир этот вычет можно применить лишь к одному объекту по выбору владельца. Для всех остальных квартир налог будет начисляться на их полную площадь без каких-либо уменьшений.

Ситуация меняется, если человек владеет объектами недвижимости разных типов (например, квартирой и жилым домом). В таком случае право на вычет предоставляется по каждому из них в отдельности.

Владельцы долей в недвижимости также могут рассчитывать на послабление: для них налоговая база сокращается на 10 квадратных метров.

Кроме этого, дополнительные меры поддержки предусмотрены для многодетных семей. Граждане, воспитывающие трёх и более детей, имеют право на федеральную льготу, которая освобождает от уплаты налога за один объект недвижимости каждого вида (например, за одну квартиру и один дом).

Несмотря на существование этих механизмов, многие собственники по-прежнему не пользуются положенными им вычетами и льготами, что приводит к необоснованным переплатам при содержании своей недвижимости, пишет портал «Финансы Mail».