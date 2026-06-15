ЕАЭС усиливает цифровой контроль за международными грузоперевозками

Документ стал завершающим этапом внутригосударственных процедур и открывает путь к полноценному запуску нового механизма контроля грузоперевозок на пространстве ЕАЭС, передает DKNews.kz.
Ранее соглашение уже было ратифицировано Арменией, Беларусью, Кыргызстаном и Россией.
В ЕЭК обсудили применение навигационных пломб.
В преддверии вступления соглашения в силу в Евразийской экономической комиссии состоялось заседание группы высокого уровня под председательством министра по таможенному сотрудничеству ЕЭК Сергея Шкляева.
В обсуждении приняли участие представители государственных органов и национальных операторов отслеживания государств Евразийского экономического союза.
Главной темой встречи стало применение навигационных пломб при перевозке грузов по территории ЕАЭС.
Для каких грузов сделают исключения.
Участники заседания рассмотрели случаи, при которых перевозка товаров в режиме таможенного транзита может осуществляться без использования навигационных пломб.
Предлагаемые исключения связаны с грузами, для которых риски нарушений считаются минимальными.
В их числе:
живые животные международные почтовые отправления товары для личного пользования.
Как отметили участники совещания, такой подход позволит сохранить необходимый уровень контроля и одновременно избежать излишних процедур для отдельных категорий перевозок.
Что такое навигационная пломба.
Навигационная пломба представляет собой современное устройство, объединяющее функции электронного замка и системы спутникового мониторинга.
Она позволяет:
контролировать сохранность груза отслеживать маршрут перевозки в режиме реального времени оперативно выявлять нарушения условий транзита повышать прозрачность логистических процессов.
Использование таких устройств считается одним из ключевых элементов цифровизации таможенного администрирования в ЕАЭС.
В ЕАЭС планируют использовать собственные устройства.
На заседании также обсуждались технические требования к навигационным пломбам.
Отдельное внимание было уделено переходу на устройства, произведенные непосредственно в странах Евразийского экономического союза. По мнению участников встречи, это позволит повысить технологическую независимость объединения и создать дополнительные возможности для развития собственного производства.
Система уже работает.
Практическое применение навигационных пломб на территории ЕАЭС уже началось.
Отслеживание перевозок товаров с использованием таких устройств действует на всей территории союза с 11 февраля 2026 года.
Почему это важно.
Единая система таможенного транзита должна упростить перемещение товаров между странами ЕАЭС и повысить прозрачность международных перевозок. Использование навигационных пломб позволит таможенным органам получать данные о движении грузов в режиме реального времени, снижая риски нарушений и ускоряя прохождение товаров через границы.