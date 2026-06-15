Бизнес собрал более 400 тыс руб для бойцов СВО

Участники высадили сирени, яблони, вишни, рододендроны. Также был проведен сбор средств. Деньги направят на поддержку участников специальной военной операции через фонд «Родное Приморье».
В Покровском парке во Владивостоке высадили более 30 деревьев — яблоню, вишню, магнолию, рододендрон, гортензию, разные сорта сирени: обыкновенная, широколистная, венгерская, мелколистная. Акция называлась «Аллея будущего: предприниматели, которые выращивают жизнь». Организатором выступил центр «Мой бизнес». Активную поддержку инициативе оказала администрация города.
Участие в мероприятии приняли 20 компаний — от кейтеринговых до юридических фирм. Кроме высадки деревьев, был организован сбор средств на поддержку участников СВО.
Бизнес, власть и жители создают «Аллею будущего».
Как уточнили организаторы, благотворительный проект «Аллея будущего» — это не разовая акция, а более масштабная история. Идея проста: предприниматели делают добровольный взнос, а затем лично высаживают дерево в общественном пространстве. Таким образом, бизнес демонстрирует, что он готов играть важную роль в общественной и социальной жизни во Владивостоке, где он работает. Символично и то, что акция стартовала в День России.
«Сегодня здесь бизнес, власть и жители города. Мы видим, как предприниматели создают комфортную городскую среду, новые товары и услуги. Это наш первый опыт проведения подобного мероприятия, и он точно не станет последним. Мы будем расширять такие акции, чтобы к ним присоединялось всё больше людей», — отметил генеральный директор АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» Иван Машунин.
На призыв откликнулись 20 компаний. Это предприятия из сферы общественного питания и услуг. Например, юридические и косметологические фирмы. И даже детские оздоровительные лагеря. Всего поступило 24 заявки.
Цветущий сад: когда ждать результат.
Исполняющая обязанности директора МКУ «Зеленый Владивосток» Лилия Остюкова рассказала, что саженцы подбирали так, чтобы цветение продолжалось максимально долго.
«Здесь основные посадки — различные сорта сирени. Все они будут цвести в разное время — начиная с конца апреля. Мы рассчитываем, что цветение этих сиреней растянется во времени именно в этом месте», — поделилась исполняющая обязанности директора МКУ «Зеленый Владивосток» Лилия Остюкова.
Саженцы были подобраны возрастом от 4 до 8 лет. Сделано это для того, чтобы часть из них уже зацвела уже в этом сезоне. А полноценную волну цветения горожане увидят уже в следующем году.
«Мы сегодня высаживаем довольно крупные саженцы. Есть сирени взрослые, цветущие. Так, часть сирени уже зацвела, что-то на бутонах», — дополнила исполняющая обязанности директора МКУ «Зеленый Владивосток» Лилия Остюкова.
400 тысяч рублей — это только начало.
«На сегодняшний день участников порядка 20 компаний. Это деловые объединения города, компании самого разного профиля. На сегодняшний день собрано порядка 400 тысяч рублей за две недели, и дальше ещё идут поступления», — уточнила руководитель направления поддержки креативного бизнеса Центра «Мой бизнес» Наталья Карпова.
Средства направят в фонд «Родное Приморье» на поддержку участников специальной военной операции. Организаторы подчеркнули, что это — первый трек проекта, и пожертвования продолжают поступать, поэтому итоговая сумма будет выше.
Один из неочевидных, но важных эффектов акции — корпоративная культура. Участие в благоустройстве города становится для компаний частью имиджа.
«Каждая идея в чём? В том, что это своеобразный маркетинг и для компании тоже. Это является частью корпоративной культуры, когда они собираются вместе. В день рождения своей компании они могут прийти, в любой праздник приехать и побыть около дерева. Планов у нас дальше следить за аллеей очень много. Больше того, мы масштабируем проект», — рассказала Наталья Карпова.
Уже сейчас на организаторов вышли пчеловоды, обеспокоенные отсутствием цветочных коридоров для пчёл в Приморском крае. Муниципалитеты, по словам Карповой, откликаются, и в проекте появляются новые креативные идеи.
Благотворительный проект «Аллея будущего» в Покровском парке показал: когда бизнес, власть и жители действуют вместе, результат виден сразу. Более 30 цветущих растений, более 400 тысяч рублей на поддержку бойцов СВО и, главное, живой след, который останется в городе на десятилетия.
Организаторы обещают масштабировать и расширить акцию. А значит, у Владивостока появляется не просто новый сквер, а новая традиция — сажать деревья и помогать тем, кто защищает страну. Как сказала одна из участниц: «Через пару лет ты приходишь на место, где посадил дерево, и гордость берёт, когда видишь, что оно выросло. Это ты оставил память о себе в этом городе. Всегда приятно помогать делать наш любимый Владивосток краше».