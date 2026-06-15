Бизнес собрал более 400 тыс руб для бойцов СВО

«Каждая идея в чём? В том, что это своеобразный маркетинг и для компании тоже. Это является частью корпоративной культуры, когда они собираются вместе. В день рождения своей компании они могут прийти, в любой праздник приехать и побыть около дерева. Планов у нас дальше следить за аллеей очень много. Больше того, мы масштабируем проект», — рассказала Наталья Карпова.