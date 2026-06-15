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125 тонн минтая и наваги завезли в Приморье с грубым нарушением

Внутри штабелей температура поднялась до −13,2… −14,5 градусов.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье сотрудники Россельхознадзора выявили опасную ситуацию на терминале «Назимова». Московская компания везла на Дальний Восток огромную партию мороженой рыбы, но не соблюдала элементарные правила хранения. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".

Проверка показала, что внутри штабелей температура поднялась до −13,2… −14,5 градусов, хотя по закону рыба должна храниться при −18. Груз — тихоокеанский минтай и обезглавленная навага — почти оттаял. Технический регламент Таможенного союза был нарушен на глазах у инспекторов.

Общий вес испорченной продукции составил почти 125 тонн. Рыбу отправили на дозаморозку.