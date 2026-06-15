125 тонн минтая и наваги завезли в Приморье с грубым нарушением

Проверка показала, что внутри штабелей температура поднялась до −13,2… −14,5 градусов, хотя по закону рыба должна храниться при −18. Груз — тихоокеанский минтай и обезглавленная навага — почти оттаял. Технический регламент Таможенного союза был нарушен на глазах у инспекторов.