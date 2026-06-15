Как развивается рынок труда в Туркестанской области

Основное внимание в ходе визита было уделено вопросам занятости, повышения доходов населения, поддержки молодежи и совершенствования системы социальной защиты.
Акцент на качество рабочих мест и рост доходов.
Открывая встречу с жителями области, Ербол Туякбаев рассказал о реализации государственной политики в сфере труда и социальной защиты населения, а также о мерах, направленных на развитие рынка труда и повышение благосостояния граждан.
Он подчеркнул, что Туркестанская область обладает значительным трудовым и демографическим потенциалом и остается одним из наиболее динамично развивающихся регионов страны.
«Сегодня наша задача — не просто создавать рабочие места, а обеспечивать устойчивый рост доходов населения и повышение качества жизни граждан. Государственная политика должна давать людям реальные возможности для трудоустройства, профессионального развития и благополучия их семей», — подчеркнул Ербол Туякбаев.
Какие задачи определены на ближайший период.
В ходе встречи были обозначены основные направления дальнейшей работы.
Среди приоритетов:
повышение доходов населения развитие качественной занятости создание постоянных рабочих мест поддержка молодежи снижение уровня социального неблагополучия совершенствование системы социальной защиты лиц с инвалидностью.
Отдельное внимание уделили вопросам профессионального обучения и подготовки специалистов, востребованных на рынке труда.
Жители подняли вопросы пенсий и социальных выплат.
После встречи первый вице-министр провел личный прием граждан.
Жители Туркестанской области обратились с вопросами:
пенсионного обеспечения социальных выплат трудовых отношений занятости мер социальной поддержки.
По каждому обращению были даны разъяснения, а поднятые вопросы взяты на контроль Министерства труда и социальной защиты населения.
Проверили работу Центра трудовой мобильности.
В ходе рабочей поездки Ербол Туякбаев посетил Центр трудовой мобильности Туркестанской области.
На встрече обсуждались вопросы повышения эффективности мер содействия занятости населения и модернизации инфраструктуры рынка труда.
Кроме того, состоялось совещание с руководством Департамента Комитета государственной инспекции труда по Туркестанской области и представителями профсоюзов.
Участники рассмотрели вопросы:
охраны труда профилактики производственного травматизма снижения производственных рисков обеспечения безопасных условий труда.
Особое внимание людям с особыми потребностями.
Отдельным блоком программы стало посещение социальных объектов региона.
Первый вице-министр ознакомился с работой мебельного завода общественного объединения «Ақниет Holding», где созданы рабочие места для граждан с инвалидностью.
Также он посетил специализированный профессиональный колледж в Кентау, который занимается обучением и социальной адаптацией молодежи с особыми потребностями.
На трансформаторном заводе обсудили кадры и безопасность труда.
Завершающим пунктом рабочей поездки стало посещение АО «Кентауский трансформаторный завод».
Во время встречи с руководством предприятия обсуждались вопросы:
развития производства подготовки кадров обеспечения безопасных условий труда повышения социальной ответственности работодателей.
Подводя итоги поездки, Ербол Туякбаев отметил, что дальнейшее развитие региона должно базироваться на создании качественных рабочих мест, росте производительности труда, поддержке молодежи и укреплении социальной защищенности населения.
Почему это важно.
Туркестанская область остается одним из самых быстрорастущих регионов Казахстана по численности населения. Поэтому вопросы занятости, подготовки кадров и социальной поддержки здесь имеют особое значение. Реализация эффективной политики на рынке труда напрямую влияет на уровень доходов жителей и устойчивое развитие региона.